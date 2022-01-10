Опрос показал самую перспективную профессию 2022 года

Профессия IT-специалиста станет самой перспективной в 2022 году. Это стало ясно по итогам опроса, который проводил сервис "Работа.ру". Предпочтение этой специальности отдали 60% опрошенных респондентов.

Как пишет РИА "Новости", на втором месте с результатом в 56% оказалась профессия врача. Третью строчку, набрав 44%, занял специалист по нанотехнологиям.

Свою актуальность не потеряли и вирусологи. Этой профессии отдали предпочтение 43% респондентов. Перспективы менеджеров по продажам увидели 39%, 33% выбрали в качестве ответа инженеров, а 27% — строителей. Также 18% опрошенных считают, что спрос на рынке труда будет отдан HR-специалистам, 15% отдали предпочтение инфекционистам. А вот в перспективу медсестёр и медбратьев верит лишь 10% респондентов. Остальные специальности набрали меньше этой цифры.

Всего в исследовании участвовало более пяти тысяч пользователей сервиса из всех регионов России, это были и соискатели, и работодатели.