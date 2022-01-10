В Мордовии учитель расстрелял директора школы и её мужа
Напавшего нашли, пистолет изъяли. Сейчас следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
Учитель, напавший на директора школы. © Mash
В селе Лямбирь в Мордовии 41-летний учитель физкультуры и ОБЖ 8 января расстрелял из травматического пистолета директора школы и её мужа.
"В квартиру к потерпевшей, являющейся директором школы, пришёл один из педагогов образовательного учреждения. Во время конфликта, возникшего на фоне личных неприязненных отношений, 41-летний мужчина выстрелил женщине в живот из своего травматического пистолета", — рассказали в УМВД РФ по региону.
Муж 55-летней женщины пытался отнять оружие, но физрук выстрелил и в него, после чего скрылся. Супругов доставили в больницу. После оказания помощи женщину отпустили домой, а её муж остаётся в медучреждении.
Как уточняет Mash, напавшего нашли, пистолет изъяли. Сейчас следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
А ранее Лайф рассказывал, как житель посёлка Кипелово Вологодской области расстрелял семью и покончил с собой. Причины случившегося теперь выясняют следователи. Жертвами трагедии стали 55-летняя супруга подозреваемого и её 34-летняя дочь.
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