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В Мордовии учитель расстрелял директора школы и её мужа

Напавшего нашли, пистолет изъяли. Сейчас следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

10 января, 10:08
<p>Учитель, напавший на директора школы. © <a href="https://t.me/breakingmash/30446" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Учитель, напавший на директора школы. © Mash

В селе Лямбирь в Мордовии 41-летний учитель физкультуры и ОБЖ 8 января расстрелял из травматического пистолета директора школы и её мужа.

"В квартиру к потерпевшей, являющейся директором школы, пришёл один из педагогов образовательного учреждения. Во время конфликта, возникшего на фоне личных неприязненных отношений, 41-летний мужчина выстрелил женщине в живот из своего травматического пистолета", — рассказали в УМВД РФ по региону.

Муж 55-летней женщины пытался отнять оружие, но физрук выстрелил и в него, после чего скрылся. Супругов доставили в больницу. После оказания помощи женщину отпустили домой, а её муж остаётся в медучреждении.

Как уточняет Mash, напавшего нашли, пистолет изъяли. Сейчас следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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А ранее Лайф рассказывал, как житель посёлка Кипелово Вологодской области расстрелял семью и покончил с собой. Причины случившегося теперь выясняют следователи. Жертвами трагедии стали 55-летняя супруга подозреваемого и её 34-летняя дочь.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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