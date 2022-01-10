Песков: События в Казахстане стали неожиданностью для всех
Однако это не помешало должным образом отреагировать на ситуацию, отметил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. © ТАСС / Штукина Екатерина
События в Казахстане стали неожиданностью для самой республики и для всех стран – членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): Армении, Белоруссии, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это стало неожиданностью для всех. Если не ошибаюсь, это стало неожиданностью и для казахстанской стороны, и для ОДКБ, и для Российской Федерации", — сказал представитель Кремля.
При этом, по словам Пескова, слаженность действий стран – участниц ОДКБ и уровень координации позволили незамедлительно и должным образом отреагировать на сложившуюся ситуацию.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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