Песков: События в Казахстане стали неожиданностью для всех

События в Казахстане стали неожиданностью для самой республики и для всех стран – членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): Армении, Белоруссии, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это стало неожиданностью для всех. Если не ошибаюсь, это стало неожиданностью и для казахстанской стороны, и для ОДКБ, и для Российской Федерации", — сказал представитель Кремля.