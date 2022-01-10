Песков не знает, контактировал ли Путин с Назарбаевым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, планирует ли Владимир Путин контактировать с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и были ли такие контакты в первые дни января, когда республику накрыли массовые беспорядки.