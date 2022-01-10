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Песков не знает, контактировал ли Путин с Назарбаевым

На фоне массовых беспорядков в казахстанских СМИ стали появляться сообщения о том, что экс-президент якобы покинул территорию страны. Позже эту информацию опровергли.

10 января, 10:24

Нурсултан Назарбаев и президент России Владимир Путин (слева направо) перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета. Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, планирует ли Владимир Путин контактировать с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и были ли такие контакты в первые дни января, когда республику накрыли массовые беспорядки.

"Не могу вам сказать, не обладаю такой информацией", — сказал представитель Кремля журналистам.

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Напомним, на фоне массовых протестов и беспорядков в казахстанских СМИ стали появляться сообщения о том, что Назарбаев и его дочери со своими семьями якобы покинули территорию страны. В частности, эксперт по Средней Азии Аркадий Дубнов утверждает, что елбасы на фоне протестов якобы уехал в Китай. Однако позже представитель Назарбаева опроверг эту информацию и передал наказ экс-лидера сплотиться вокруг Токаева. По словам пресс-секретаря первого президента Казахстана, он находится в Нур-Султане, поддерживает прямую связь со своим преемником и проводит телефонные разговоры с главами дружественных стран. Экс-советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев предположил, что елбасы не появляется на публике из-за тяжёлой болезни.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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