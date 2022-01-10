Комитет нацбезопасности заявил о нейтрализации очагов террористических угроз в Казахстане
Освобождены все захваченные боевиками административные объекты в Алма-Ате, Кызылорде, Талдыкоргане и Таразе.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Ситуация в Казахстане после массовых беспорядков стабилизирована и находится под контролем. Об этом сообщили в Комитете национальной безопасности республики.
"С позиции республиканского и региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом нейтрализованы очаги террористических угроз. Освобождены все захваченные террористами административные объекты в городах Алматы, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз", — говорится в сообщении ведомства.
Обеспечена безопасность стратегических объектов и мест хранения оружия, проводятся зачистки мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков.
Кроме того, по данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, все аэропорты Казахстана работают в штатном режиме, за исключением Алма-Аты и Талдыкоргана — они откроются после стабилизации ситуации.
А ранее государственный секретарь республики Ерлан Карин заявил, что Казахстан столкнулся с гибридной террористической атакой, целью которой мог быть государственный переворот. В данном случае, уточнил Карин, имеет место некий заговор внутренних и определённых внешних сил, ведь участниками ударных террористических групп были как казахстанские граждане, так и иностранцы.
Лента новостей
В центре Москвы водитель не справился с управлением и влетел в здание
сегодня в 06:47
"Пусть снова вернётся мир": Боксёр Головкин выразил соболезнования родным погибших при беспорядках в Казахстане
сегодня в 06:37
В Казахстане за участие в массовых беспорядках задержано почти 8 тысяч человек
сегодня в 06:17
Комментариев: 0