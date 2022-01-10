Комитет нацбезопасности заявил о нейтрализации очагов террористических угроз в Казахстане

Ситуация в Казахстане после массовых беспорядков стабилизирована и находится под контролем. Об этом сообщили в Комитете национальной безопасности республики.

"С позиции республиканского и региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом нейтрализованы очаги террористических угроз. Освобождены все захваченные террористами административные объекты в городах Алматы, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз", — говорится в сообщении ведомства.

Обеспечена безопасность стратегических объектов и мест хранения оружия, проводятся зачистки мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков.

Кроме того, по данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, все аэропорты Казахстана работают в штатном режиме, за исключением Алма-Аты и Талдыкоргана — они откроются после стабилизации ситуации.