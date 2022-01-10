НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Комитет нацбезопасности заявил о нейтрализации очагов террористических угроз в Казахстане

Освобождены все захваченные боевиками административные объекты в Алма-Ате, Кызылорде, Талдыкоргане и Таразе.

10 января, 07:02

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Ситуация в Казахстане после массовых беспорядков стабилизирована и находится под контролем. Об этом сообщили в Комитете национальной безопасности республики.

"С позиции республиканского и региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом нейтрализованы очаги террористических угроз. Освобождены все захваченные террористами административные объекты в городах Алматы, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз", — говорится в сообщении ведомства.

Обеспечена безопасность стратегических объектов и мест хранения оружия, проводятся зачистки мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков.

Кроме того, по данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития, все аэропорты Казахстана работают в штатном режиме, за исключением Алма-Аты и Талдыкоргана — они откроются после стабилизации ситуации.

Силовики нейтрализовали в Алма-Ате две экстремистские ячейки

Силовики нейтрализовали в Алма-Ате две экстремистские ячейки

А ранее государственный секретарь республики Ерлан Карин заявил, что Казахстан столкнулся с гибридной террористической атакой, целью которой мог быть государственный переворот. В данном случае, уточнил Карин, имеет место некий заговор внутренних и определённых внешних сил, ведь участниками ударных террористических групп были как казахстанские граждане, так и иностранцы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1