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В Казахстане освободили киргизского музыканта Рузахунова

Ранее жители Бишкека вышли на митинг в его поддержку, а власти Киргизии направили соседней республике ноту.

10 января, 06:39
<p>Викрам Рузахунов © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CSE6ZrgI_0T/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vicrammusic</a></p>

Викрам Рузахунов © Instagram / vicrammusic

Казахстанские силовики освободили киргизского музыканта Викрама Рузахунова, задержанного ранее по подозрению в участии в беспорядках. Об этом со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности Киргизии сообщает телеграм-канал "Sputnik Кыргызстан".

"Викрама Рузахунова освободили. Информацию подтвердили в ГКНБ Кыргызстана", — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее Казахстан опубликовал ролик, на котором один из задержанных за беспорядки признаётся в участии в протестах за деньги. Судя по внешнему виду, мужчина был избит. На опубликованном видео жители Киргизии опознали известного джазового музыканта Викрама Рузахунова. Власти республики направили Казахстану ноту в связи со случившимся. Кроме того, жители Бишкека вышли на митинг из-за задержания артиста.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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