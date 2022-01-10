В Казахстане освободили киргизского музыканта Рузахунова

Казахстанские силовики освободили киргизского музыканта Викрама Рузахунова, задержанного ранее по подозрению в участии в беспорядках. Об этом со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности Киргизии сообщает телеграм-канал "Sputnik Кыргызстан".