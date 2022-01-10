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Самолёты ВКС России доставили из Казахстана на родину 1461 россиянина

Ранее сообщалось, что МИД России открыл горячую линию для помощи гражданам РФ в охваченной беспорядками республике.

10 января, 06:10
<p>© ТАСС / Глеб Ирисов</p>

© ТАСС / Глеб Ирисов

Почти полторы тысячи российских граждан вернулись из Казахстана на родину самолётами ВКС России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

"Всего самолётами военно-транспортной авиации ВКС России доставлен из Республики Казахстан в Россию 1461 российский гражданин", — говорится в сообщении ведомства.

Вернувшиеся домой из Казахстана россияне поблагодарили за вывозные рейсы

Вернувшиеся домой из Казахстана россияне поблагодарили за вывозные рейсы

Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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