Лукашенко назвал события в Казахстане попыткой развязать братоубийственную войну
Он также напомнил, что Белоруссия уже сталкивалась с подобным вызовом, поэтому понимает ответственность, лёгшую сегодня на руководство республики.
Александр Лукашенко. © Пресс-служба президент Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с событиями, происходящими в республике.
"Организованная на вашу страну атака бандформирований, повлёкшая многочисленные человеческие жертвы и разрушения, в очередной раз показала всем нам страшную угрозу, которую несёт миру международный терроризм", — подчеркнул Лукашенко.
По словам белорусского президента, целью экстремистов было дестабилизировать страну и развязать в стране братоубийственную войну, которая привела бы к госперевороту.
"Беларусь уже сталкивалась с подобным вызовом, поэтому понимает всю остроту создавшейся ситуации и колоссальную ответственность за судьбу страны, лёгшую на плечи её руководства", — отметил Лукашенко.
Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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