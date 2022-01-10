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Лукашенко назвал события в Казахстане попыткой развязать братоубийственную войну

Он также напомнил, что Белоруссия уже сталкивалась с подобным вызовом, поэтому понимает ответственность, лёгшую сегодня на руководство республики.

10 января, 05:54
<p>Александр Лукашенко. © <a href="https://president.gov.by/ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба президент Белоруссии</a></p>

Александр Лукашенко. © Пресс-служба президент Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с событиями, происходящими в республике.

"Организованная на вашу страну атака бандформирований, повлёкшая многочисленные человеческие жертвы и разрушения, в очередной раз показала всем нам страшную угрозу, которую несёт миру международный терроризм", — подчеркнул Лукашенко.

По словам белорусского президента, целью экстремистов было дестабилизировать страну и развязать в стране братоубийственную войну, которая привела бы к госперевороту.

"Беларусь уже сталкивалась с подобным вызовом, поэтому понимает всю остроту создавшейся ситуации и колоссальную ответственность за судьбу страны, лёгшую на плечи её руководства", — отметил Лукашенко.

Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в Казахстане

Путин и Лукашенко по телефону обсудили ситуацию в Казахстане

Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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