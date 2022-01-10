Лукашенко назвал события в Казахстане попыткой развязать братоубийственную войну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с событиями, происходящими в республике.

"Организованная на вашу страну атака бандформирований, повлёкшая многочисленные человеческие жертвы и разрушения, в очередной раз показала всем нам страшную угрозу, которую несёт миру международный терроризм", — подчеркнул Лукашенко.

По словам белорусского президента, целью экстремистов было дестабилизировать страну и развязать в стране братоубийственную войну, которая привела бы к госперевороту.