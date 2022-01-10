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"Пусть снова вернётся мир": Боксёр Головкин выразил соболезнования родным погибших при беспорядках в Казахстане

Он признался, что не может подобрать слов, которые могли бы описать горечь от того, что происходит в его стране.

10 января, 06:37
<p>Геннадий Головкин. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/gggboxing/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gggboxing</a></p>

Геннадий Головкин. Фото © Instagram / gggboxing

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин выразил соболезнования соотечественникам, которые потеряли своих родных и близких во время беспорядков в Казахстане.

"День траура в Казахстане. Нет никаких слов, чтобы описать горечь от того, что происходит в нашей стране. Искренние соболезнования всем тем, кто потерял своих близких и родных в эти дни. Пусть мир снова вернётся в наш Казахстан", написал он в "Твиттере".

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Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно: ранее сообщалось о 164 жертвах, однако Минздрав страны опроверг эти данные. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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