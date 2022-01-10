Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин выразил соболезнования соотечественникам, которые потеряли своих родных и близких во время беспорядков в Казахстане.

"День траура в Казахстане. Нет никаких слов, чтобы описать горечь от того, что происходит в нашей стране. Искренние соболезнования всем тем, кто потерял своих близких и родных в эти дни. Пусть мир снова вернётся в наш Казахстан", — написал он в "Твиттере".