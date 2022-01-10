В Казахстане за участие в массовых беспорядках задержано почти 8 тысяч человек

В Казахстане силовики задержали 7939 человек за участие в массовых беспорядках. Об этом сообщает телеграм-канал "Sputnik Казахстан".

Уточняется, что у задержанных было изъято пять автомобилей, два гладкоствольных ружья и четыре единицы холодного оружия. Некоторые имели при себе вещи, похищенные из разграбленных в ходе беспорядков магазинов.