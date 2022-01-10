В Казахстане за участие в массовых беспорядках задержано почти 8 тысяч человек
Силовики изъяли у них несколько автомобилей, угнанных в ходе протестных акций.
Военные в Казахстане. © Orda.kz
В Казахстане силовики задержали 7939 человек за участие в массовых беспорядках. Об этом сообщает телеграм-канал "Sputnik Казахстан".
Уточняется, что у задержанных было изъято пять автомобилей, два гладкоствольных ружья и четыре единицы холодного оружия. Некоторые имели при себе вещи, похищенные из разграбленных в ходе беспорядков магазинов.
Напомним, 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим в ходе протестов. Общее количество жертв на данный момент по-прежнему неизвестно. Сообщалось, что количество сотрудников правоохранительных органов, погибших в результате столкновений с протестующими в Казахстане, увеличилось до 18 человек. В ходе беспорядков также пострадало свыше 740 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Нацгвардии. Известно о гибели сотрудника телеканала "Алматы", кроме того, мародёры застрелили режиссёра и рэпера Сакена Битаева.
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