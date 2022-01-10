Сапёры прибыли на площадь Республики в Алма-Ате для разминирования резиденции президента
Ранее оцепление из военных там было снято, оставались только полицейские, а сейчас солдаты снова окружили административные здания.
Военные в Казахстане. Фото © ТАСС / AP Photo / Vasily Krestyaninov
Военные снова оцепили площадь Республики в Алма-Ате, а также резиденцию президента и мэрию. Как сообщает ТАСС, сюда прибыли сапёры, которые будут проводить работы по разминированию.
На протяжении нескольких дней на площади участники беспорядков оказывали ожесточённое сопротивление силовикам. После наведения порядка оцепление из военных у административных зданий было снято, там оставались полицейские. У городской мэрии и резиденции президента велись следственные действия.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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