Песков — о поиске виновных в беспорядках в Казахстане: Не дело России
По словам официального представителя Кремля, это внутреннее дело республики, суверенной страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва не намерена вмешиваться в расследование ситуации в Казахстане и поиск виновников беспорядков. Он напомнил об обещании установить и назвать стоящих за трагедией лиц, которое дал президент республики Касым-Жомарт Токаев на онлайн-саммите ОДКБ.
"Это не дело России — называть. Это внутреннее дело Казахстана, суверенной страны", — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.
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