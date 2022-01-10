Песков — о поиске виновных в беспорядках в Казахстане: Не дело России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва не намерена вмешиваться в расследование ситуации в Казахстане и поиск виновников беспорядков. Он напомнил об обещании установить и назвать стоящих за трагедией лиц, которое дал президент республики Касым-Жомарт Токаев на онлайн-саммите ОДКБ.