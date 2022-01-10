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Песков — о поиске виновных в беспорядках в Казахстане: Не дело России

По словам официального представителя Кремля, это внутреннее дело республики, суверенной страны.

10 января, 10:46
<p>Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва не намерена вмешиваться в расследование ситуации в Казахстане и поиск виновников беспорядков. Он напомнил об обещании установить и назвать стоящих за трагедией лиц, которое дал президент республики Касым-Жомарт Токаев на онлайн-саммите ОДКБ.

"Это не дело России — называть. Это внутреннее дело Казахстана, суверенной страны", — подчеркнул представитель Кремля.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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