Медведчуку продлили домашний арест до 10 месяцев
При этом по закону срок этой меры пресечения не может превышать шести месяцев.
Виктор Медведчук. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева
Печерский районный суд Киева продлил домашний арест главе политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку. Об этом депутат от партии Ренат Кузьмин сообщил в своём телеграм-канале.
"Судья Печерского суда Киева [Олег] Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест до десяти месяцев при том, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать шести месяцев", — написал он.
При этом, по словам Кузьмина, на заседании отсутствовали прокуроры генпрокуратуры, что является незаконным.
Ранее Евросоюз призвал Зеленского освободить находящегося под домашним арестом Медведчука. Руководители стран — членов ЕС предложили ряд мер, с помощью которых хотят снять напряжённость в отношениях с Россией и внутри Украины.
Напомним, 12 октября суд в Киеве отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест по делу о "схемах" импорта угля из Донбасса. Поскольку такая мера пресечения может длиться не более полугода, было заявлено новое ходатайство. Сам политик назвал дело сфабрикованным, а доказательства прокуроров — недостаточными. Также ранее суд изменил меру пресечения Медведчуку. Политика обязали приходить по вызову к следователю и в суд, а также не покидать столицу Украины.
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