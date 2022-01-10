Медведчуку продлили домашний арест до 10 месяцев

Печерский районный суд Киева продлил домашний арест главе политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку. Об этом депутат от партии Ренат Кузьмин сообщил в своём телеграм-канале.

"Судья Печерского суда Киева [Олег] Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест до десяти месяцев при том, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать шести месяцев", — написал он.

При этом, по словам Кузьмина, на заседании отсутствовали прокуроры генпрокуратуры, что является незаконным.

Ранее Евросоюз призвал Зеленского освободить находящегося под домашним арестом Медведчука. Руководители стран — членов ЕС предложили ряд мер, с помощью которых хотят снять напряжённость в отношениях с Россией и внутри Украины.