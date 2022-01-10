В iPhone нашли лазейку, которая позволяет хакерам подключаться к камере и микрофону
Отмечается, что проблема присутствует во всех устройствах вне зависимости от модели и версии прошивки.
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Специалисты по кибербезопасности из компании ZecOps обнаружили серьёзную уязвимость в смартфонах iPhone, позволяющую хакерам красть личные данные хозяина устройства. Об этом сообщает портал Mydrivers.
Лазейка появляется из-за специального софта под названием NoReboot, который имитирует перезагрузку телефона. На дисплее отображается привычная анимация включения смартфона, однако в это время злоумышленники имеют возможность удалённо подключаться к камере и микрофону, а также просматривать личную информацию на устройстве. Отмечается, что пользователь при этом не получает никаких уведомлений.
Как уточняют специалисты, уязвимость присутствует абсолютно во всех смартфонах от компании Apple вне зависимости от версии прошивки. Кроме того, эксперты добавили, что пока устранить проблему невозможно.
Ранее доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, какие признаки могут говорить о том, что жизненный цикл смартфона подходит к концу.
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