Киевский суд снял арест с коллекции картин, принадлежащей Порошенко
Однако при этом расследование дела о перемещении полотен через границу продолжается.
Пётр Порошенко. © ТАСС / Zuma
В Киеве апелляционный суд отменил решение предыдущей инстанции об аресте коллекции картин, принадлежащей экс-президенту Украины Петру Порошенко. Об этом говорится на сайте суда.
Отмечается, что доказательства Госбюро расследований (ГБР), которые были собраны в ходе обысков в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара", суд признал недопустимыми, в связи с чем постановил, что арест на 42 картины и одну литографию наложен быть не может. Теперь Порошенко может распоряжаться коллекцией по своему усмотрению. При этом в суде уточнили, что дело о перемещении этих картин через границу продолжает расследоваться.
Напомним, что в мае 2020 года бывший президент Украины Пётр Порошенко получил повестку на допрос в Госбюро по делу о контрабанде культурных ценностей, а именно — 43 картин известных художников. Сам Порошенко при этом заявлял, что у него присутствуют все документы, подтверждающие законность приобретения полотен.
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