Киевский суд снял арест с коллекции картин, принадлежащей Порошенко

Отмечается, что доказательства Госбюро расследований (ГБР), которые были собраны в ходе обысков в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара", суд признал недопустимыми, в связи с чем постановил, что арест на 42 картины и одну литографию наложен быть не может. Теперь Порошенко может распоряжаться коллекцией по своему усмотрению. При этом в суде уточнили, что дело о перемещении этих картин через границу продолжает расследоваться.