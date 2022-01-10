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Киевский суд снял арест с коллекции картин, принадлежащей Порошенко

Однако при этом расследование дела о перемещении полотен через границу продолжается.

10 января, 11:56
<p>Пётр Порошенко. © ТАСС / Zuma</p>

Пётр Порошенко. © ТАСС / Zuma

В Киеве апелляционный суд отменил решение предыдущей инстанции об аресте коллекции картин, принадлежащей экс-президенту Украины Петру Порошенко. Об этом говорится на сайте суда.

Отмечается, что доказательства Госбюро расследований (ГБР), которые были собраны в ходе обысков в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара", суд признал недопустимыми, в связи с чем постановил, что арест на 42 картины и одну литографию наложен быть не может. Теперь Порошенко может распоряжаться коллекцией по своему усмотрению. При этом в суде уточнили, что дело о перемещении этих картин через границу продолжает расследоваться.

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Напомним, что в мае 2020 года бывший президент Украины Пётр Порошенко получил повестку на допрос в Госбюро по делу о контрабанде культурных ценностей, а именно — 43 картин известных художников. Сам Порошенко при этом заявлял, что у него присутствуют все документы, подтверждающие законность приобретения полотен.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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