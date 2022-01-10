МВД сообщило о перебоях в работе официального сайта ГИБДД
Они связаны с работами специалистов ведомства по установлению аппаратно-программного комплекса в соответствии с требованиями безопасности.
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В пресс-центре МВД России заявили, что восстановление полноценной работы официального интернет-сайта ГИБДД, который сейчас функционирует с перебоями из-за обновлений программного обеспечения, планируется 11 января.
"В настоящее время специалисты МВД России проводят на сайте Госавтоинспекции работы по обновлению прикладного программного обеспечения для приведения аппаратно-программного комплекса в соответствие с требованиями безопасности. В связи с этим возможны перебои в работе некоторых онлайн-сервисов Госавтоинспекции. Планируемый срок восстановления работы сервисов — 11 января", — заявили в пресс-центре МВД России.
А совсем недавно Лайф рассказывал, что МВД устранило масштабный сбой в работе информационной системы ГИБДД. Проблема, в частности, затронула регистрационно-экзаменационные подразделения в разных регионах страны. Из-за неполадок было приостановлено оказание электронных услуг, связанных с регистрацией авто, выдачей водительских прав, а также ограничен доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД. Специалисты трудились круглосуточно, чтобы в самые короткие сроки добиться штатной работы серверов.
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