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МВД сообщило о перебоях в работе официального сайта ГИБДД

Они связаны с работами специалистов ведомства по установлению аппаратно-программного комплекса в соответствии с требованиями безопасности.

10 января, 12:20

Фото © Pexels

В пресс-центре МВД России заявили, что восстановление полноценной работы официального интернет-сайта ГИБДД, который сейчас функционирует с перебоями из-за обновлений программного обеспечения, планируется 11 января.

"В настоящее время специалисты МВД России проводят на сайте Госавтоинспекции работы по обновлению прикладного программного обеспечения для приведения аппаратно-программного комплекса в соответствие с требованиями безопасности. В связи с этим возможны перебои в работе некоторых онлайн-сервисов Госавтоинспекции. Планируемый срок восстановления работы сервисов — 11 января", — заявили в пресс-центре МВД России.

А совсем недавно Лайф рассказывал, что МВД устранило масштабный сбой в работе информационной системы ГИБДД. Проблема, в частности, затронула регистрационно-экзаменационные подразделения в разных регионах страны. Из-за неполадок было приостановлено оказание электронных услуг, связанных с регистрацией авто, выдачей водительских прав, а также ограничен доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД. Специалисты трудились круглосуточно, чтобы в самые короткие сроки добиться штатной работы серверов.

Вода сервер точит: Почему в России не работали информационные системы Госавтоинспекции

Вода сервер точит: Почему в России не работали информационные системы Госавтоинспекции

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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