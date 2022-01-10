МВД сообщило о перебоях в работе официального сайта ГИБДД

В пресс-центре МВД России заявили, что восстановление полноценной работы официального интернет-сайта ГИБДД, который сейчас функционирует с перебоями из-за обновлений программного обеспечения, планируется 11 января.

"В настоящее время специалисты МВД России проводят на сайте Госавтоинспекции работы по обновлению прикладного программного обеспечения для приведения аппаратно-программного комплекса в соответствие с требованиями безопасности. В связи с этим возможны перебои в работе некоторых онлайн-сервисов Госавтоинспекции. Планируемый срок восстановления работы сервисов — 11 января", — заявили в пресс-центре МВД России.