Голландский гонщик команды International Маурик ван ден Хёвель обвинил российскую команду "КамАЗ-мастер" в жульничестве на ралли-марафоне "Дакар". Об этом сообщает издание Omroep Brabant.

"Русские нас обманывают. Они обладают оборудованием, которое предоставляет им дополнительную информацию о спецучастках. Их просто невозможно опередить, это несправедливо", — заявил Ван ден Хёвель.

Голландец уточнил, что в ходе нынешних соревнований, которые проходят в Саудовской Аравии, экипаж команды "КамАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова обогнал его грузовик. При этом россиянин повернул в противоположную сторону от отмеченного в дородной книге указателя и получил заметное преимущество.