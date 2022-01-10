"Русские нас обманывают": Голландский гонщик обвинил команду "КамАЗ-мастер" в жульничестве на "Дакаре"
Сам он уже сошёл с дистанции. В общем зачёте ралли лидирует три представителя нашей страны.
Фото © "КамАЗ-мастер"
Голландский гонщик команды International Маурик ван ден Хёвель обвинил российскую команду "КамАЗ-мастер" в жульничестве на ралли-марафоне "Дакар". Об этом сообщает издание Omroep Brabant.
"Русские нас обманывают. Они обладают оборудованием, которое предоставляет им дополнительную информацию о спецучастках. Их просто невозможно опередить, это несправедливо", — заявил Ван ден Хёвель.
Голландец уточнил, что в ходе нынешних соревнований, которые проходят в Саудовской Аравии, экипаж команды "КамАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова обогнал его грузовик. При этом россиянин повернул в противоположную сторону от отмеченного в дородной книге указателя и получил заметное преимущество.
Отметим, что в ходе седьмого этапа "Дакара" Ван ден Хёвель сошёл с трассы, попав в аварию. Общий зачёт среди грузовиков возглавляет три экипажа команды "КамАЗ-мастер": Дмитрий Сотников, Эдуард Николаев и Антон Шибалов.
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