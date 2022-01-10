Вдова пациента сибирской больницы сняла застолье врачей через 20 минут после смерти мужа

Видео, на котором медики Лесосибирской межрайонной больницы проводят новогодний корпоратив в ординаторской, сняла жена погибшего в ту же ночь пациента. Об этом Любовь Ромашова сама рассказала в беседе с kp.ru.

"Видео снимала я. Ходила туда, к реанимации, каждый день. Туда же не пускают, карантин. И по телефону не дозвониться, чтобы узнать о состоянии. Если пробьёшься, на все вопросы отвечали: "Тяжёлый, тяжёлый", — рассказала убитая горем женщина.

По её словам, Сергей Ромашов скончался в 22:40, а видео она снимала около 23 часов, когда супруга уже не было в живых. Женщина призналась, что, как только медики заметили её за окном, она тут же убежала. При этом на момент съёмки Любови ещё не сообщили печальную новость, о смерти мужа она узнала лишь на следующий день.

"Сергея похоронили 8 января, в день рождения его друга. А я уже по привычке иду туда, к реанимации. Мне сегодня сестра говорит: "Ты куда?". А я: "Ой, я забыла". Пошла, поставила в часовенку свечку и вернулась обратно", — сквозь слёзы рассказывает женщина.

Между тем проверку в больнице поручил организовать губернатор Красноярского края Александр Усс. Инцидент с корпоративом стал одной из тем обсуждения на заседании президиума краевого кабмина. Усс потребовал дать не только правовую, но и моральную оценку ситуации, а также попросил главу Лесосибирска Андрея Хохрякова встретиться с родственниками погибшего и оказать им "необходимую человеческую поддержку".