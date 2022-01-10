С этой инициативой депутаты обратились к Минцифры и ведущим операторам связи. Она касается абонентов, находящихся в республике с 5 по 19 января.

Депутаты-единороссы, входящие в Комитет Госдумы по информполитике, обратились к Минцифре РФ и ведущим операторам связи с инициативой отмены платы за международный роуминг для россиян, которые были или находятся в Казахстане в период с 5 по 19 января.