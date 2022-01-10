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В Госдуме предложили отменить роуминг для россиян в Казахстане

С этой инициативой депутаты обратились к Минцифре и ведущим операторам связи. Она касается абонентов, находящихся в республике с 5 по 19 января.

10 января, 12:52
<p><em style="font-style: italic;">Последствия погромов на улицах Алма-Аты</em> © Telegram / <a href="https://t.me/filanthrop/10223" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"ПРОТЕСТЫ КАЗАХСТАН" / QAZAQSTAN</a></p>

Последствия погромов на улицах Алма-Аты © Telegram / "ПРОТЕСТЫ КАЗАХСТАН" / QAZAQSTAN

Депутаты-единороссы, входящие в Комитет Госдумы по информполитике, обратились к Минцифре РФ и ведущим операторам связи с инициативой отмены платы за международный роуминг для россиян, которые были или находятся в Казахстане в период с 5 по 19 января.

"Сегодня депутаты "Единой России" — члены IT-комитета Госдумы — обратились к Минцифре России и ведущим операторам связи с предложением отменить плату за международный роуминг для российских абонентов, находившихся/находящихся в Казахстане в период с 5 по 19 января", — написал в своём телеграм-канале глава думского комитета Александр Хинштейн.

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й Отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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