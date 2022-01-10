Подполковник запаса МВД Иванников заявил, что штрафы не решат проблему с шумными соседями

Введение штрафов за нарушение тишины в ночное время не решит проблему с шумными соседями, так как она кроется не в системе, а в добросовестности её исполнения, уверен подполковник запаса МВД, директор благотворительного учреждения "Право и порядок" Олег Иванников.

"Если руководитель того или иного горрайоргана или региональный министр внутренних дел добросовестно относится к своим служебным обязанностям и на отчётах перед населением проблема нарушения тишины обозначена, сотрудники региональной полиции сделают всё возможное, чтобы предотвратить шумные вечеринки или производства", — сказал эксперт в беседе с изданием "Москва 24".

По его мнению, передать контроль за соблюдением режима тишины регионам — это верное решение, однако, отмечает Иванников, привлечь к ответственности за шум по ночам очень сложно, так как порядок наступает ещё до приезда полиции и соседи нарушителей неохотно идут в свидетели.