Экипажи команды "КамАЗ-мастер" заняли первые четыре места на этапе ралли "Дакар"

Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова из команды "КамАЗ-мастер" выиграл восьмой этап ралли-рейда "Дакар" в зачёте грузовиков. Соревнования проходят на территории Саудовской Аравии.

В ходе этапа участники проехали от города Аль-Давадими до Вади-аль-Давасира. Протяжённость спецучастка составила 395 километров.

Сотников преодолел дистанцию за три часа 56 минут 42 секунды. В четвёрку лучших на этапе попали ещё три экипажа команды "КамАЗ-мастер". Вторым стал Андрей Каргинов, он отстал от победителя на три минуты 11 секунд. Третьим финишировал Эдуард Николаев (+6,11), четвёртым — Антон Шибалов (+8,58).

В общем зачёте ралли лидирует Сотников. Николаев идёт вторым с отставанием в 11 минут 25 секунд. Третий — Шибалов (+40,23).