"Там было очень страшно": Генконсул Венгрии в Алма-Ате поблагодарил Россию за эвакуацию из Казахстана
Дипломат оказался в числе граждан, которых сегодня доставили в Москву самолётом Воздушно-космических сил РФ.
Генеральный консул Венгрии в Алма-Ате Ференц Блауманн. Кадр из видео © Минобороны РФ
Генеральный консул Венгрии в Алма-Ате Ференц Блауманн рассказывает о погромах в Казахстане. Видео © Минобороны РФ
Генеральный консул Венгрии в Алма-Ате Ференц Блауманн поблагодарил российских миротворцев за организацию эвакуации из Казахстана. Он оказался среди полутора сотен граждан, которых сегодня доставили в Москву самолётом Воздушно-космических сил РФ.
"Мы очень рады и очень благодарны, что получаем такую помощь и что есть сотрудничество между двумя странами — Венгрией и Россией", — заявил дипломат после приземления.
Блауманн признался, что сотрудники венгерского генконсульства пережили сильнейший стресс во время погромов. Каждый вечер в резиденции закрывались все двери и выключался свет, чтобы не рисковать и не привлекать лишнего внимания. Дипломат радуется, что здание генконсульства находится не в центре Алма-Аты, где проходила самая горячая фаза беспорядков, а на улице Мусабаева — это в нескольких километрах к юго-западу от площади Республики.
"Мы все боялись, не знали, что сейчас происходит, каким будет следующий день, было очень страшно", — признался Блауманн.
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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й Отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. Общее число жертв беспорядков на данный момент по-прежнему неизвестно, однако ранее сообщалось, что в результате столкновений с протестующими погибло по меньшей мере 18 силовиков.
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