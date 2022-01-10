Генеральный консул Венгрии в Алма-Ате Ференц Блауманн рассказывает о погромах в Казахстане. Видео © Минобороны РФ

Генеральный консул Венгрии в Алма-Ате Ференц Блауманн поблагодарил российских миротворцев за организацию эвакуации из Казахстана. Он оказался среди полутора сотен граждан, которых сегодня доставили в Москву самолётом Воздушно-космических сил РФ.

"Мы очень рады и очень благодарны, что получаем такую помощь и что есть сотрудничество между двумя странами — Венгрией и Россией", — заявил дипломат после приземления.

Блауманн признался, что сотрудники венгерского генконсульства пережили сильнейший стресс во время погромов. Каждый вечер в резиденции закрывались все двери и выключался свет, чтобы не рисковать и не привлекать лишнего внимания. Дипломат радуется, что здание генконсульства находится не в центре Алма-Аты, где проходила самая горячая фаза беспорядков, а на улице Мусабаева — это в нескольких километрах к юго-западу от площади Республики.