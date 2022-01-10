Специалист Минздрава Драпкина заявила, что "омикрон" мутирует среди непривитых

Главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина заявила, что возможность к мутации омикрон-штамм коронавируса получает за счёт непривитого населения. Об этом она сообщила в беседе с порталом Ura.ru.

Вакцины эффективны с точки зрения вероятности заражения омикрон-штаммом. Препараты серьёзно защищают от тяжёлого течения болезни и летального исхода. При этом чем выше доля непривитого населения, тем больше возможности у вируса адаптироваться и мутировать. Поэтому важен не только охват, но и скорость этого охвата, считает Драпкина.

Специалист Минздрава также подчеркнула, что "омикрон" оказался в разы заразнее, чем дельта-штамм. Она пояснила, что при этом варианте ковида заболевает достаточно немалое количество детей. Кроме того, при нём очень высока контагиозность — то есть шанс заразиться новым штаммом имеет в разы большее количество людей, чем при предыдущих мутациях.