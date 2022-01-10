Главный внештатный педиатр Минздрава заявила о важности вакцинации детей от коронавируса

Главный внештатный детский специалист Минздрава России по профилактической медицине, академик РАН Лейла Намазова-Баранова заявила, что остановить распространение коронавируса может только вакцинация, в том числе детей и подростков. В беседе с Лайфом она отметила, что важно принять решение о прививках, чтобы защитить подрастающее поколение от "грозной инфекции".

По оценке педиатра, во второй половине января случится подъём заболеваемости коронавирусом. И роль в развитии событий сыграют сразу несколько факторов, в числе которых продолжающееся распространение всё более заразных штаммов ковида, другие инфекции, которые также активно циркулируют в это время (грипп, риновирус и т.д.), а также вынужденная скученность людей в холодное время года в транспорте, магазинах, кафе. Она отметила, что если бы люди были более широко провакцинированы от того же гриппа и новой коронавирусной инфекции, то и новых случаев заражения было бы ощутимо меньше.

"Нравится это или не нравится людям, но остановить инфекцию может только вакцинация. Как только будут привиты практически все, исчезнут и инфекции, им просто некого будет заражать. Так было сто лет назад с испанкой, так будет и сейчас с пандемией новой коронавирусной инфекции", — считает академик РАН.

По её мнению, рецепт всё тот же: если кто-то ещё не привит, надо вакцинироваться (желательно не менее чем двумя дозами), а уже привившимся следует получить бустерную дозу. Намазова-Баранова также отметила, что, для того чтобы защитить детей, важно принять решение о вакцинации.

"За границей подростков 12–17 лет и даже детей с 5 до 11 лет вакцинируют уже более полугода, и этой вакцинацией охвачено в некоторых странах до 50–75% целевых когорт. У нас также появился вариант вакцины для самых старших детей — подростков, созданный на надёжной платформе "Спутника V", который может защитить их здоровье", — сказала она.

Намазова-Баранова также подчеркнула важность вакцинирования и для взрослых, а также ревакцинации. По данным российских и зарубежных исследований, своевременная ревакцинация позволяет защититься от тяжёлого течения заболевания, даже если оно вызвано новым штаммом "омикрон". Это защитит не только самого взрослого, но и детей, заключила врач.