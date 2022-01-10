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Главврач Вечорко отметил отсутствие роста числа заболевших ковидом в Москве

Но он предупредил, что ситуация может измениться в худшую сторону, если не увеличить темпы вакцинации.

10 января, 13:53

© Pixabay

На данный момент роста темпов заболеваемости коронавирусом в Москве не наблюдается, сообщил в "Телеграме" главный врач городской клинической больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко.

"Первый рабочий день после праздников начинаем с еженедельной сводки работы. А были ли праздники у медицинских работников? И да, и нет. Работа у нас не прекращалась ни на минуту. Пока роста заболевших не наблюдается", — отметил главврач.

По его словам, всё может измениться в худшую сторону и расслабляться рано. Так, штамм "омикрон" уже фиксируется в России у тех, кто даже не покидал страну. Вечорко напомнил о необходимости вакцинироваться, чтобы сформировать коллективный иммунитет.

Эксперт Роспотребнадзора Хафизов: После праздников возможен подъём заболеваемости ковидом

Эксперт Роспотребнадзора Хафизов: После праздников возможен подъём заболеваемости ковидом

Ранее Лайф писал, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в столице снизился до 69,88%. Предновогодние показатели были чуть выше. К примеру, 30 декабря коллективный иммунитет составлял 71,4%, а 24 декабря — 72%.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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