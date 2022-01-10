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В больнице в Коммунарке открыт новый амбулаторный корпус

Он рассчитан на 500 посещений в смену, там будут работать 558 человек, в том числе 179 врачей, для оснащения закуплена новейшая медицинская техника.

10 января, 13:35

© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / М. Мишина

Новый амбулаторно-поликлинический корпус больницы № 40 открыт в московском посёлке Коммунарка. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Здесь, в Коммунарке, сегодня открываем новый амбулаторный корпус... Две трети этой клиники уже построено, введено в эксплуатацию. Будет также построено два корпуса — перинатальный и детская больница, и останется на 2023 год спроектированное уникальное здание лучевой терапии, в котором будут сконцентрированы самые современные технологии", сказал Собянин в ходе осмотра нового корпуса.

Как рассказал главный врач больницы Денис Проценко, в новом корпусе будет оказываться абсолютно разнонаправленная помощь. Там будут располагаться консультативно-диагностическое отделение, эндоскопический центр, центр амбулаторной онкологической помощи, отделение гемодиализа и дневной стационар для проведения химиотерапии.

"Мы сейчас находимся в дневном стационаре для лечения онкологических больных с использованием химиотерапевтических препаратов. В этом же корпусе есть шесть мест для проведения гемодиализа у больных с почечной недостаточностью, высокопотоковый центр эндоскопии и консультативно-диагностический центр, который будет осуществлять плановую помощь по всем трём направлениям: хирургии, нейрохирургии и травматологии — это есть в планах после выхода из ковида", — отметил Проценко.

Всего корпус рассчитан на 500 посещений в смену, там будут работать 558 человек, в том числе 179 врачей, 213 сотрудников среднего медицинского персонала и 166 других сотрудников. Для оснащения корпуса закуплена новейшая медицинская техника. Первых пациентов он примет в первом квартале 2022 года.

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А ранее Сергей Собянин рассказывал, что цифровая система с искусственным интеллектом, которая год назад была внедрена во все столичные поликлиники, помогла врачам поставить 2,6 миллиона диагнозов. Система анализирует жалобы пациентов и предлагает врачам варианты диагнозов. Это значительно ускоряет назначение исследований, однако окончательное решение о назначении лечения остаётся за медиками.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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