В больнице в Коммунарке открыт новый амбулаторный корпус

Новый амбулаторно-поликлинический корпус больницы № 40 открыт в московском посёлке Коммунарка. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Здесь, в Коммунарке, сегодня открываем новый амбулаторный корпус... Две трети этой клиники уже построено, введено в эксплуатацию. Будет также построено два корпуса — перинатальный и детская больница, и останется на 2023 год спроектированное уникальное здание лучевой терапии, в котором будут сконцентрированы самые современные технологии", — сказал Собянин в ходе осмотра нового корпуса.

Как рассказал главный врач больницы Денис Проценко, в новом корпусе будет оказываться абсолютно разнонаправленная помощь. Там будут располагаться консультативно-диагностическое отделение, эндоскопический центр, центр амбулаторной онкологической помощи, отделение гемодиализа и дневной стационар для проведения химиотерапии.

"Мы сейчас находимся в дневном стационаре для лечения онкологических больных с использованием химиотерапевтических препаратов. В этом же корпусе есть шесть мест для проведения гемодиализа у больных с почечной недостаточностью, высокопотоковый центр эндоскопии и консультативно-диагностический центр, который будет осуществлять плановую помощь по всем трём направлениям: хирургии, нейрохирургии и травматологии — это есть в планах после выхода из ковида", — отметил Проценко.

Всего корпус рассчитан на 500 посещений в смену, там будут работать 558 человек, в том числе 179 врачей, 213 сотрудников среднего медицинского персонала и 166 других сотрудников. Для оснащения корпуса закуплена новейшая медицинская техника. Первых пациентов он примет в первом квартале 2022 года.