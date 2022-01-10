Аналитик Деев рассказал, как кризис в Казахстане скажется на курсе рубля

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев заявил, что российская валюта подросла в цене к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи после начала стабилизации ситуации в Казахстане. По его словам, дальнейшая обстановка в соседней стране будет оказывать влияние на валюту.

Он отметил, что по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс доллара опустился на 20 копеек и составил 75,54 рубля, а стоимость евро упала на 54 копейки и оказалась на уровне 85,48 рубля. По мнению эксперта, укрепление связано со снижением напряжённости вокруг обстановки в Казахстане и с ростом нефтяных котировок почти до 82 долларов за баррель марки Brent. Насколько длительным будет период укрепления рубля, зависит от будущих событий. Если появятся сообщения о санкциях со стороны Белого дома и если ухудшится геополитическая повестка, рубль может упасть до 78 рублей за доллар и 88 рублей за евро.