Аналитик Деев рассказал, как кризис в Казахстане скажется на курсе рубля
Он указал на укрепление валюты на фоне роста котировок нефти Brent почти до 82 долларов за баррель.
Фото © Pexels
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев заявил, что российская валюта подросла в цене к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи после начала стабилизации ситуации в Казахстане. По его словам, дальнейшая обстановка в соседней стране будет оказывать влияние на валюту.
"Вопрос стабилизации курса российского рубля риторический. Всё будет зависеть от внешнего геополитического фона, действий регуляторов, общей экономической обстановки в мире на фоне пандемии", — объяснил Деев в беседе с РИА ФАН.
Он отметил, что по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс доллара опустился на 20 копеек и составил 75,54 рубля, а стоимость евро упала на 54 копейки и оказалась на уровне 85,48 рубля. По мнению эксперта, укрепление связано со снижением напряжённости вокруг обстановки в Казахстане и с ростом нефтяных котировок почти до 82 долларов за баррель марки Brent. Насколько длительным будет период укрепления рубля, зависит от будущих событий. Если появятся сообщения о санкциях со стороны Белого дома и если ухудшится геополитическая повестка, рубль может упасть до 78 рублей за доллар и 88 рублей за евро.
"В ситуации стабилизации обстановки в Казахстане, отсутствия негатива для российского рынка и экономики в целом возможно укрепление валюты до уровня 74 рублей за доллар и 84,5 рубля за евро", — заключил Деев.
Ранее доллар вырос до 77 рублей впервые с 21 апреля. Поднялся и курс евро, преодолев показатели минувшего августа. Вместе с тем, как сообщал Лайф, на фоне массовых протестов в Казахстане стоимость урана по всему миру выросла на 8%. Это связывают с тем, что республика производит примерно 40% мировых поставок этого металла.
Комментариев: 0