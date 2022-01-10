Ирина Дубцова впервые показала фото в купальнике после уменьшения груди

Популярная российская певица Ирина Дубцова впервые опубликовала фото в купальнике после проделанной операции по уменьшению груди. На снимке с солнечного пляжа островов видно, что фигура артистки изменилась в лучшую сторону за столь непродолжительный промежуток времени.

Фотографией певица поделилась на личной странице в "Инстаграме". Сейчас она отдыхает на Мальдивах и радует поклонников своими снимками с пляжа. На одном из кадров она появилась в ярком розовом купальнике в пикантной позе, при том можно заметить, как похудела 39-летняя знаменитость и как идут ей малиновые солнцезащитные очки.

"У всех есть такое фото. И я туда же. Отпуск", — подписала фотографию Ирина Дубцова, а в комментариях она рассказала подписчикам, что отдыхает на Мальдивах уже в 36-й раз, однако даже во время курорта она готовится к выпуску нового музыкального альбома.