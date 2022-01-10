Ирина Дубцова впервые показала фото в купальнике после уменьшения груди
12 лет назад певица её увеличила после родов, но потом устала от большого бюста и в ноябре прошлого года решила удалить импланты.
Ирина Дубцова на Мальдивах с новой грудью. Фото © Instagram / dubtsova_official
Популярная российская певица Ирина Дубцова впервые опубликовала фото в купальнике после проделанной операции по уменьшению груди. На снимке с солнечного пляжа островов видно, что фигура артистки изменилась в лучшую сторону за столь непродолжительный промежуток времени.
Фотографией певица поделилась на личной странице в "Инстаграме". Сейчас она отдыхает на Мальдивах и радует поклонников своими снимками с пляжа. На одном из кадров она появилась в ярком розовом купальнике в пикантной позе, при том можно заметить, как похудела 39-летняя знаменитость и как идут ей малиновые солнцезащитные очки.
Инста-модель с огромной грудью планирует её уменьшить, чтобы парни больше не боялись к ней подходить
"У всех есть такое фото. И я туда же. Отпуск", — подписала фотографию Ирина Дубцова, а в комментариях она рассказала подписчикам, что отдыхает на Мальдивах уже в 36-й раз, однако даже во время курорта она готовится к выпуску нового музыкального альбома.
Ирина Дубцова — талантливая певица, композитор и поэт. Победительница конкурса "Фабрика звёзд" четвёртой волны, победительница шоу "Точь-в-точь" в паре с Никитой Пресняковым на Первом канале. Исполнительница множества хитов собственного сочинения. Обладательница премий "Золотой граммофон" и Муз-ТВ, лауреат премий "Шансон" и "Песня года". А 12 лет назад певица увеличила грудь после родов. Однако теперь, по её словам, она устала от большого бюста и считает, что пышные формы визуально делали её толще, поэтому в ноябре прошлого года Дубцова удалила импланты. Подробнее о творческом пути актрисы читайте на uznayvse.ru.
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