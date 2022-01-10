Спецпосланник ВОЗ Набарро спрогнозировал три сложных месяца из-за омикрон-штамма
Он считает, что могут появиться и другие варианты коронавируса, поскольку инфекция продолжает развиваться.
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Как минимум следующие три месяца будут сложными из-за омикрон-штамма, однако конец пандемии коронавируса уже близок. Об этом телеканалу Sky News заявил специальный представитель ВОЗ по борьбе с CoViD-19 Дэвид Набарро.
Набарро считает, что помимо "омикрона" могут появиться и другие варианты коронавируса, поскольку инфекция продолжает развиваться. По его словам, в отличие от служб здравоохранения Западной Европы, которые справляются с затруднениями, вызванными вирусом, медучреждения в других странах мира уже сильно перегружены.
При этом ни в одном государстве нет возможности для того, чтобы ввести серьёзные ограничения, особенно в бедных странах. Однако особые сложности будут лишь в ближайшие три месяца, добавил эксперт.
Ранее Лайф писал, что за сутки в России выявили 15 830 новых случаев ковида. Всего с начала пандемии в нашей стране заболело 10 666 679 человек. А в США число случаев заражения ковидом превысило 60 миллионов. Всего с начала пандемии от инфекции и её последствий скончалось свыше 837,5 тысячи человек.
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