Финские учёные создали защищающую от заражения ковидом молекулу

Действие молекулы основано на том, что она блокирует белок на поверхности вирусной частицы. В ходе опытов учёные впрыскивали молекулу мышам в нос, после чего подопытных помещали к сородичам. Результаты показали, что "привитая" таким образом особь не заражается ковидом, в то время как все остальные подхватывают инфекцию. Однако, как отметила исследователь Анна Мякеля, данная молекула создана для того, чтобы дополнить эффект от вакцины, а не составить ей конкуренцию.