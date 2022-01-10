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Финские учёные создали защищающую от заражения ковидом молекулу

Однако она призвана дополнить эффект от вакцины, а не составить ей конкуренцию.

10 января, 14:19
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Учёные Хельсинского университета создали молекулу, которая может защитить от заражения коронавирусом. Причём, в отличие от вакцин, она начинает действовать сразу после применения, сообщила пресс-служба вуза.

"Созданная учёными новая молекула TriSb92, согласно проведённым опытам, защищает от заражения коронавирусом, по крайней мере, в течение восьми часов даже в ситуациях высокого риска инфицирования", — рассказали в вузе.

Действие молекулы основано на том, что она блокирует белок на поверхности вирусной частицы. В ходе опытов учёные впрыскивали молекулу мышам в нос, после чего подопытных помещали к сородичам. Результаты показали, что "привитая" таким образом особь не заражается ковидом, в то время как все остальные подхватывают инфекцию. Однако, как отметила исследователь Анна Мякеля, данная молекула создана для того, чтобы дополнить эффект от вакцины, а не составить ей конкуренцию.

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Ранее доктор медицинских наук Сергей Токарев посчитал возможным появление ковида-супермутанта. Весь мутационный потенциал вируса не исчерпан, а его попадание на промежуточного хозяина может изменить инфекцию настолько, что она станет смертельно опасна, считает его коллега Виталий Зверев.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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