В Польше зафиксировали две первые смерти от "омикрона"
Как сообщили в Минздраве, всего же данным вариантом ковида в стране сейчас заражено 193 человека.
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В Польше зафиксировали первые смерти среди пациентов с подтверждённым омикрон-штаммом коронавируса. Об этом на пресс-конференции заявил представитель местного Минздрава Войцех Андрусевич.
"Омикрон" тоже опасен. У нас по крайней мере два первых летальных случая от новой версии вируса — от "омикрона", — сказал он на пресс-конференции.
Также, по словам Андрусевича, умершие от омикрон-штамма мужчины 92 и 85 лет не были вакцинированы. Всего же данным вариантом ковида в Польше сейчас заражено 193 человека. При этом за прошедшую неделю число заболевших "омикроном" в стране выросло на 7–8%.
Ранее учёные из ЮАР представили первые данные по смертности от "омикрона". Подсчитано, что госпитализированные с новым штаммом коронавируса выписываются из больницы в среднем через четыре дня.
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