В Польше зафиксировали две первые смерти от "омикрона"

В Польше зафиксировали первые смерти среди пациентов с подтверждённым омикрон-штаммом коронавируса. Об этом на пресс-конференции заявил представитель местного Минздрава Войцех Андрусевич.

"Омикрон" тоже опасен. У нас по крайней мере два первых летальных случая от новой версии вируса — от "омикрона", — сказал он на пресс-конференции.

Также, по словам Андрусевича, умершие от омикрон-штамма мужчины 92 и 85 лет не были вакцинированы. Всего же данным вариантом ковида в Польше сейчас заражено 193 человека. При этом за прошедшую неделю число заболевших "омикроном" в стране выросло на 7–8%.