Вирусолог Альтштейн назвал сроки начала пятой волны ковида в России

Вирусолог центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что в России в конце января или начале февраля начнётся пятая волна коронавируса. В беседе с "Лентой.ру" он спрогнозировал высокие показатели заболеваемости, а также отметил, что для борьбы с вирусом необходимо модернизировать вакцины.

По мнению эксперта, начало новой волны ковида связано с выходом "омикрона" на мировые масштабы. Причём в некоторых странах, например в США и Великобритании, она уже началась. Поэтому скоро вспышку ковида стоит ждать и в России. При этом он отметил, что омикрон-штамм уже есть в нашей стране, однако он пока недостаточно распространился.

"На фоне "дельты" он пока ещё не прорезался. В других странах он на фоне "дельты" показал высокую заболеваемость. Это касается стран Европы, США. В общем, страны, где хорошо ведут статистику, показали подъём "омикрона". Даже без специального исследования видно, что это идёт не "дельта", а "омикрон", потому что резко растёт заболеваемость", — пояснил вирусолог.

По словам Альтштейна, вспышка инфекции, которая идёт по миру, доберётся до России в конце января – начале февраля, всё зависит от того, сколько в стране сейчас "омикрона". При этом не стоит считать, что это будет катастрофа, поскольку этот вариант ковида характеризуется более низкой летальностью, отметил эксперт. Однако он предостерёг, что вспышка принесёт сильную нагрузку на медицинскую сферу и к этому следует подготовиться.