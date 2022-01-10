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Рябков — о переговорах с США по гарантиям безопасности: Разговор был сложным, долгим

По его словам, российская сторона объяснила, почему настаивает на получении гарантий от НАТО по нерасширению на восток.

10 января, 16:42

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков прибыл на переговоры России и США по гарантиям безопасности. Швейцария. Женева. Фото © ТАСС / EPA / DENIS BALIBOUSE

Замглавы МИД Рябков заявил, что разговор с США по гарантиям безопасности в Женеве был сложным и профессиональным, без попыток обойти острые углы. По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы.

"Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным, без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы. У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьёзно подошла к российским предложениям. Мы в свою очередь представили американцам логику и содержательную часть наших предложений", — отметил дипломат.

Российская сторона объяснила также, почему настаивает на получении гарантий от НАТО по нерасширению на восток.

В Женеве завершились переговоры России и США по гарантиям безопасности

В Женеве завершились переговоры России и США по гарантиям безопасности

Накануне заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков провёл в Женеве встречу с первым замгоссекретаря США Венди Шерман. Он отметил, что первая дискуссия между Россией и США прошла потрясающе, хоть и была сложной.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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