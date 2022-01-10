Рябков — о переговорах с США по гарантиям безопасности: Разговор был сложным, долгим
По его словам, российская сторона объяснила, почему настаивает на получении гарантий от НАТО по нерасширению на восток.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков прибыл на переговоры России и США по гарантиям безопасности. Швейцария. Женева. Фото © ТАСС / EPA / DENIS BALIBOUSE
Замглавы МИД Рябков заявил, что разговор с США по гарантиям безопасности в Женеве был сложным и профессиональным, без попыток обойти острые углы. По его словам, американская сторона очень серьёзно подошла к предложениям Москвы.
"Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным, без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы. У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьёзно подошла к российским предложениям. Мы в свою очередь представили американцам логику и содержательную часть наших предложений", — отметил дипломат.
Российская сторона объяснила также, почему настаивает на получении гарантий от НАТО по нерасширению на восток.
Накануне заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков провёл в Женеве встречу с первым замгоссекретаря США Венди Шерман. Он отметил, что первая дискуссия между Россией и США прошла потрясающе, хоть и была сложной.
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