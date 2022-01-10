Семьям погибших при беспорядках в Казахстане силовиков выдадут квартиры
Ранее сообщалось, что в результате столкновений с протестующими погибли по меньшей мере 18 военных и сотрудников полиции.
Силовики в Казахстане. Фото © ТАСС / EPA / STR
В Казахстане власти решили семьям погибших во время массовых беспорядков военнослужащих и полицейских выдать квартиры, сообщили в эфире местного ТВ со ссылкой на председателя правления Союза строительной отрасли республики Ералы Сауранбаева.
"Мы выделяем сейчас квартиры семьям погибших полицейских и военнослужащих в городе Алма-Ата, двухкомнатные, трёхкомнатные квартиры. По количеству квартир информацию мы пока ещё полностью не получили от государственных органов. Как только получим полный перечень, мы ещё раз подтвердим. Мы намерены выдать квартиры всем семьям погибших полицейских и военнослужащих", — сказал он.
Инициативу уже поддержали 11 компаний и фонд "Народу Казахстана", созданный по инициативе президента страны. В настоящее время союз помогает в расчистке пострадавших объектов и восстановлении города Алма-Аты, мобилизовав необходимое количество специалистов и техники.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й Отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. Общее число жертв беспорядков на данный момент по-прежнему не известно, однако ранее сообщалось, что в результате столкновений с протестующими погибли по меньшей мере 18 силовиков.
Комментариев: 0