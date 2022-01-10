Семьям погибших при беспорядках в Казахстане силовиков выдадут квартиры

В Казахстане власти решили семьям погибших во время массовых беспорядков военнослужащих и полицейских выдать квартиры, сообщили в эфире местного ТВ со ссылкой на председателя правления Союза строительной отрасли республики Ералы Сауранбаева.

"Мы выделяем сейчас квартиры семьям погибших полицейских и военнослужащих в городе Алма-Ата, двухкомнатные, трёхкомнатные квартиры. По количеству квартир информацию мы пока ещё полностью не получили от государственных органов. Как только получим полный перечень, мы ещё раз подтвердим. Мы намерены выдать квартиры всем семьям погибших полицейских и военнослужащих", — сказал он.