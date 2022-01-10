Пропавшего на Ставрополье подростка нашли живым и невредимым
Пока не известно, где именно всё это время находился мальчик.
Фото © LIFE
Пропавший в Ставропольском крае 12-летний подросток найден живым и невредимым. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, мальчика узнала местная жительница благодаря фото в соцсетях и СМИ.
Сейчас ребёнка везут в город. К ним навстречу едут сотрудники полиции. Собеседник Лайфа уточнил, что пока не известно, где именно был всё это время подросток.
Ранее Лайф писал о россиянине, который уже 20 лет пытается найти семью и вспомнить, кто он. Многочисленные обращения в полицию и походы на телешоу не принесли должных результатов. Александр так и не смог получить информацию о себе.
Комментариев: 0