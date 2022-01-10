Актёр Борис Щербаков предложил выпустить Михаила Ефремова по УДО
Как заявил народный артист России, его коллега уже получил достаточное наказание.
Михаил Ефремов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
Актёр Михаил Ефремов, отбывающий тюремный срок за смертельное ДТП в центре Москвы, заслуживает условно-досрочного освобождения (УДО). Об этом заявил актёр Борис Щербаков.
"В своё время была полная безнаказанность, фамилия работала, казалось, что всегда так и будет. Но он уже достаточно наказан, Мишка, по-моему, и его уже можно выпускать по УДО. Жизнь его уже достаточно побила", — сказал народный артист в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия-1".
Напомним, 8 июня 2020 года внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров, который через несколько часов умер на больничной койке. Осенью того же года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до семи с половиной лет.
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