Актёр Борис Щербаков предложил выпустить Михаила Ефремова по УДО

"В своё время была полная безнаказанность, фамилия работала, казалось, что всегда так и будет. Но он уже достаточно наказан, Мишка, по-моему, и его уже можно выпускать по УДО. Жизнь его уже достаточно побила", — сказал народный артист в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия-1".