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"Единая Россия" на законодательном уровне закрепит механизм отмены роуминга в странах с режимом ЧП

Операторам связи уже направлены обращения от имени главы Минцифры Максута Шадаева, предлагающие не тарифицировать входящие и исходящие вызовы для абонентов из России в Казахстане.

10 января, 15:50

На XVII съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия" на ВДНХ. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Минцифры поддержало предложение "Единой России" об отмене платы за роуминг для российских абонентов в Казахстане. Об этом написал в своём телеграм-канале глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. По его словам, операторам связи уже направлены обращения за подписью министра, предлагающие не тарифицировать входящие и исходящие вызовы, также СМС для абонентов из России, находящихся в республике с 5 по 19 января 2022 года.

"Российские граждане, оказавшись в странах с введённым режимом ЧП, не должны платить за международный роуминг при соединениях с Россией. Механизм компенсации затрат для операторов мы определим с Минцифрой отдельно. Такой закон станет реальной защитой для россиян, попавших в чрезвычайные обстоятельства вдали от дома", — отметил Хинштейн.

Он отдельно поблагодарил Минцифры и лично министра Максута Шадаева за оперативную и незамедлительную реакцию на инициативу единороссов.

В Госдуме предложили отменить роуминг для россиян в Казахстане

В Госдуме предложили отменить роуминг для россиян в Казахстане

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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