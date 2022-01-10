"Единая Россия" на законодательном уровне закрепит механизм отмены роуминга в странах с режимом ЧП

Минцифры поддержало предложение "Единой России" об отмене платы за роуминг для российских абонентов в Казахстане. Об этом написал в своём телеграм-канале глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. По его словам, операторам связи уже направлены обращения за подписью министра, предлагающие не тарифицировать входящие и исходящие вызовы, также СМС для абонентов из России, находящихся в республике с 5 по 19 января 2022 года.