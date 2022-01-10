США отказались от экстрадиции из Германии российского музыканта Казначеева

Американские власти сняли обвинение в отмывании одного миллиона долларов с российского музыканта Дениса Казначеева, а также отозвали запрос на его экстрадицию из Германии. Об этом сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Все обвинения в его адрес выглядели несуразными. Учитывая, что Денис — простой музыкант, не имеющий каких-либо навыков в экономике, информационных технологиях, периодически занимавший деньги на жизнь у друзей, обвинять его в причастности к многомиллионным хищениям было достаточно странным", — пояснил он в разговоре с ТАСС.

Напомним, Казначеева задержали в Берлине 29 мая 2020 года по запросу США. Как полагали американские правоохранители, мужчина занимался кибермошенничеством и отмыл со своими пособниками более одного миллиона долларов в период с 2010 по 2020 год. Музыканту грозила экстрадиция в США, где он мог попасть в тюрьму на длительный срок. При этом в ноябре 2021 года решение о выдаче россиянина суд Берлина принял заочно.

В свою очередь, Казначеев полностью отверг все обвинения. В его поддержку также выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По её словам, Россия никогда не признавала и не признаёт экстерриториальную юрисдикцию американских судебных органов, как и каких-либо других государств.