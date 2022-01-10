Биткоин обвалился до сентябрьского уровня
Криптовалюта дешевеет третью неделю подряд и уже стоит ниже психологической отметки в 40 тысяч долларов.
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В ходе торгов на крупнейшей криптобирже Binance биткоин подешевел за сутки на 4,47% — до 39,8 тысячи долларов. Ниже отметки в 40 тысяч долларов этот показатель опустился впервые с 21 сентября минувшего года.
Таким образом, курс биткоина снижается уже третью неделю подряд, а суммарно за это время криптовалюта подешевела более чем на 20%. Самый сильный обвал пришёлся на первую неделю года, когда инвесторы получили новогодний "подарок" в виде удешевления биткоина на 13%, пишет "Прайм".
Ранее Лайф сообщал, что самым богатым человеком в мире криптовалют стал основатель и генеральный директор той самой криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао. Его состояние оценивается в 96 миллиардов долларов без учёта цифровых активов.
Между тем биткоин по-прежнему лидирует в рейтинге потенциально самых доходных, но и самых опасных инвестиций. В 2021 году он уже преподнёс инвесторам немало как позитивных, так и негативных сюрпризов. В новом году эта тенденция может продолжиться. Подробнее читайте в материале Лайфа о самых безопасных и доходных инвестициях 2022 года.
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