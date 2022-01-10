Биткоин обвалился до сентябрьского уровня

В ходе торгов на крупнейшей криптобирже Binance биткоин подешевел за сутки на 4,47% — до 39,8 тысячи долларов. Ниже отметки в 40 тысяч долларов этот показатель опустился впервые с 21 сентября минувшего года.

Таким образом, курс биткоина снижается уже третью неделю подряд, а суммарно за это время криптовалюта подешевела более чем на 20%. Самый сильный обвал пришёлся на первую неделю года, когда инвесторы получили новогодний "подарок" в виде удешевления биткоина на 13%, пишет "Прайм".

Ранее Лайф сообщал, что самым богатым человеком в мире криптовалют стал основатель и генеральный директор той самой криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао. Его состояние оценивается в 96 миллиардов долларов без учёта цифровых активов.