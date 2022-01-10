Малькевич: Государства действуют синхронно, принуждая IT-гигантов к цифровому миру

Руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет Александр Малькевич прокомментировал решение властей Франции оштрафовать Google и Meta на €150 млн и €60 млн из-за навязывания пользователям файлов cookie. По его словам, государства синхронно действуют в отношении IT-гигантов, нарушающих местное законодательство. Правда, суммы штрафов, которые накладывают на эти корпорации в России, гораздо меньше, чем в Европе.

"То, что произошло, в очередной раз свидетельствует о правоте российской позиции относительно гигантов бигтеха. Попытки поставить их в правовые рамки во всём мире абсолютно одинаковы: все государства действуют синхронно, потому что не могут позволить транснациональным корпорациям ставить себя выше законов конкретных государств, их везде принуждают к цифровому миру", — приводит слова Малькевича РАПСИ.