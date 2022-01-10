Малькевич: Государства действуют синхронно, принуждая IT-гигантов к цифровому миру
В Общественной палате РФ приветствуют решение французских властей оштрафовать Google и Meta на €150 млн и €60 млн из-за навязывания пользователям файлов cookie.
Александр Малькевич © LIFE
Руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет Александр Малькевич прокомментировал решение властей Франции оштрафовать Google и Meta на €150 млн и €60 млн из-за навязывания пользователям файлов cookie. По его словам, государства синхронно действуют в отношении IT-гигантов, нарушающих местное законодательство. Правда, суммы штрафов, которые накладывают на эти корпорации в России, гораздо меньше, чем в Европе.
"То, что произошло, в очередной раз свидетельствует о правоте российской позиции относительно гигантов бигтеха. Попытки поставить их в правовые рамки во всём мире абсолютно одинаковы: все государства действуют синхронно, потому что не могут позволить транснациональным корпорациям ставить себя выше законов конкретных государств, их везде принуждают к цифровому миру", — приводит слова Малькевича РАПСИ.
Напомним, что с 1 января 2022 года в России вступил в силу закон "о приземлении" зарубежных IT-компаний. В соответствии с ним Google, Meta Platforms (бывший Facebook), Twitter, Apple, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch должны открыть в РФ свои представительства. Ранее председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предупредил IT-гиганты: если он будут затягивать с открытием филиалов и представительств в РФ, с созданием российских юридических лиц, это вызовет последствия, в частности запрет на рекламу.
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