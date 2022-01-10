Председатель Европарламента Давид Сассоли госпитализирован в Италии

В Италии в конце декабря был госпитализирован председатель Европейского парламента Давид Сассоли. Об этом в понедельник сообщил его пресс-секретарь Роберто Куилло, уточнивший, что причиной стало серьёзное осложнение, связанное с дисфункцией иммунной системы.

"Сассоли 26 декабря был доставлен в одно из лечебных учреждений Италии. В связи с этим любая официальная деятельность председателя Европарламента прекращена", — говорится в официальном заявлении Куилло.

Ранее глава Европарламента Давид Сассоли уже был госпитализирован с пневмонией. При этом результат теста на коронавирус у политика был отрицательный, уточнили в его пресс-службе, а состояние политика оценивалось как хорошее. В декабре 65-летний политик даже объявил, что не планирует выставлять свою кандидатуру на очередных выборах главы ЕП.