Председатель Европарламента Давид Сассоли госпитализирован в Италии
Его доставили в больницу из-за серьёзных осложнений, связанных с дисфункцией иммунной системы.
Председатель Европейского парламента Давид Сассоли. Фото © ТАСС / JULIEN WARNAND / POOL
В Италии в конце декабря был госпитализирован председатель Европейского парламента Давид Сассоли. Об этом в понедельник сообщил его пресс-секретарь Роберто Куилло, уточнивший, что причиной стало серьёзное осложнение, связанное с дисфункцией иммунной системы.
"Сассоли 26 декабря был доставлен в одно из лечебных учреждений Италии. В связи с этим любая официальная деятельность председателя Европарламента прекращена", — говорится в официальном заявлении Куилло.
Ранее глава Европарламента Давид Сассоли уже был госпитализирован с пневмонией. При этом результат теста на коронавирус у политика был отрицательный, уточнили в его пресс-службе, а состояние политика оценивалось как хорошее. В декабре 65-летний политик даже объявил, что не планирует выставлять свою кандидатуру на очередных выборах главы ЕП.
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