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У пропавшего на Ставрополье 12-летнего мальчика психосоматическое расстройство личности

Семья ребёнка состоит на учёте как неблагополучная, Ростислав проживал на ферме вместе с матерью, двумя братьями и двумя сёстрами.

10 января, 15:12
<p>Ростислав. Фото © Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю</p>

Ростислав. Фото © Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю

12-летний подросток Ростислав, который 9 января пропал в Ставропольском крае, жил в неблагополучной многодетной семье. У мальчика психосоматическое расстройство личности, в связи с чем он стоит на учёте у психиатра, рассказал Лайфу источник.

  • Место проживания Ростислава. Фото © LIFE
    Место проживания Ростислава. Фото © LIFE
  • Место проживания Ростислава. Фото © LIFE
    Место проживания Ростислава. Фото © LIFE

Место проживания Ростислава. Фото © LIFE

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У Ростислава есть два родных брата в возрасте 14 и 10 лет, а также пятилетняя и трёхлетняя сёстры. У подростка был ещё один брат, но он умер в возрасте четырёх месяцев около десяти лет назад. По словам источника, семья состоит на учёте. Мать пропавшего ребёнка работает на ферме, где находится его отец, неизвестно.

Россиянин уже 20 лет пытается найти семью и вспомнить, кто он

Россиянин уже 20 лет пытается найти семью и вспомнить, кто он

Напомним, подросток вышел из дома 9 января в станице Георгиевской и не вернулся. Сейчас его разыскивают. Местная полиция призывает граждан, которым известна какая-либо информация о местонахождении ребёнка, обращаться по телефонам 8 (879-51) 3-51-00, 2-34-51, 02 или 102 (с мобильного).

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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