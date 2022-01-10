У пропавшего на Ставрополье 12-летнего мальчика психосоматическое расстройство личности

12-летний подросток Ростислав, который 9 января пропал в Ставропольском крае, жил в неблагополучной многодетной семье. У мальчика психосоматическое расстройство личности, в связи с чем он стоит на учёте у психиатра, рассказал Лайфу источник.

У Ростислава есть два родных брата в возрасте 14 и 10 лет, а также пятилетняя и трёхлетняя сёстры. У подростка был ещё один брат, но он умер в возрасте четырёх месяцев около десяти лет назад. По словам источника, семья состоит на учёте. Мать пропавшего ребёнка работает на ферме, где находится его отец, неизвестно.