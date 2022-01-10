У пропавшего на Ставрополье 12-летнего мальчика психосоматическое расстройство личности
Семья ребёнка состоит на учёте как неблагополучная, Ростислав проживал на ферме вместе с матерью, двумя братьями и двумя сёстрами.
Ростислав. Фото © Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю
12-летний подросток Ростислав, который 9 января пропал в Ставропольском крае, жил в неблагополучной многодетной семье. У мальчика психосоматическое расстройство личности, в связи с чем он стоит на учёте у психиатра, рассказал Лайфу источник.
У Ростислава есть два родных брата в возрасте 14 и 10 лет, а также пятилетняя и трёхлетняя сёстры. У подростка был ещё один брат, но он умер в возрасте четырёх месяцев около десяти лет назад. По словам источника, семья состоит на учёте. Мать пропавшего ребёнка работает на ферме, где находится его отец, неизвестно.
Напомним, подросток вышел из дома 9 января в станице Георгиевской и не вернулся. Сейчас его разыскивают. Местная полиция призывает граждан, которым известна какая-либо информация о местонахождении ребёнка, обращаться по телефонам 8 (879-51) 3-51-00, 2-34-51, 02 или 102 (с мобильного).
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