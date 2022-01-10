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В Ставропольском крае пропал 12-летний подросток

Он был одет в жёлтую куртку, чёрные брюки, полусапожки и вязаную шапку в полоску.

10 января, 14:10
<p>Ростислав. Фото © Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю</p>

Ростислав. Фото © Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю

В Ставропольском крае пропал 12-летний школьник. Девятого января Ростислав вышел из дома в станице Георгиевской и не вернулся, на связь с родственниками не выходил, сообщили в Главном управлении МВД по региону.

"Подросток 9 января ушёл из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Полиция Георгиевска обращается к гражданам, если вам известны какие-либо сведения о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам 8 (879-51) 3-51-00, 2-34-51, 02 или 102 (с мобильного)", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что подросток в день исчезновения был одет в чёрные брюки и жёлтую куртку. Также на нём были чёрные полусапожки и вязаная шапка в чёрно-серую полоску.

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Ранее Лайф писал о россиянине, которые уже 20 лет пытается найти семью и вспомнить, кто он. Многочисленные обращения в полицию и походы на телешоу не принесли должных результатов, Александр так и не смог получить информацию о себе.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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