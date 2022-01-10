В Ставропольском крае пропал 12-летний подросток

В Ставропольском крае пропал 12-летний школьник. Девятого января Ростислав вышел из дома в станице Георгиевской и не вернулся, на связь с родственниками не выходил, сообщили в Главном управлении МВД по региону.

"Подросток 9 января ушёл из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Полиция Георгиевска обращается к гражданам, если вам известны какие-либо сведения о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам 8 (879-51) 3-51-00, 2-34-51, 02 или 102 (с мобильного)", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что подросток в день исчезновения был одет в чёрные брюки и жёлтую куртку. Также на нём были чёрные полусапожки и вязаная шапка в чёрно-серую полоску.