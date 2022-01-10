Москвич избил молотком племянника и покончил с собой из-за нервного срыва после ковида

Житель Москвы избил молотком десятилетнего ребёнка, после чего покончил жизнь самоубийством. Как Лайфу сообщил источник в экстренных службах, мальчик приходится погибшему племянником.

Трагедия произошла в столичном районе Лианозово. 8 января школьника привели в гости к родной тёте, которая проживала с 37-летним супругом. Ничто не предвещало беды, однако около 9 часов вечера, после ужина, мужчина резко схватил молоток и несколько раз ударил им мальчика по голове. На крики прибежала жена москвича и сразу вызвала скорую. В этот же момент мужчина покончил жизнь самоубийством у неё на глазах.

Как пишет телеграм-канал "Осторожно, новости!", не так давно погибший переболел коронавирусом, после которого у него случился нервный срыв. Мужчина вёл себя странно, а помощь психологов не шла ему на пользу. По данным Лайфа, пострадавшего мальчика с проломленной головой экстренно госпитализировали в реанимацию. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Покушение на убийство".