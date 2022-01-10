Глава Совета отцов Коченов счёл безнравственной и опасной идею непорочного зачатия человека

Если "непорочное зачатие" (то есть бесполое размножение) среди людей будет возможно, это ударит по институту семьи и поставит крест на самом главном в жизни человека. Об этом заявил Лайфу председатель Общественного совета, руководитель Совета отцов при уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка Коченов Андрей, комментируя данные учёных о том, что эмбрион человека может сформироваться из неоплодотворённой яйцеклетки.

"Это глубоко безнравственная идея, которая поставит крест на самом главном, потому что семья была, есть и будет естественным и самым надёжным источником рождаемости. Сама семья имеет глубокие смыслы и корни, и только семья может из человека делать человека, ведь именно она закладывает все основные человеческие качества", — объяснил собеседник Лайфа.

Коченов уверен, что мужчина должен участвовать в зачатии, рождении и воспитании ребёнка, так как без этого семьи просто не будет. Он отметил, что в России с отцовством есть большие проблемы, поэтому сейчас необходимо его укреплять, так же как и материнство, а не вмешиваться в естественные процессы и ставить под сомнение необходимость того или иного пола.