НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мэр Алма-Аты Сагинтаев сообщил, что в городском морге находятся 110 тел погибших при погромах

Из них 45 человек опознаны, 50 — остаются неизвестными. Пока точное число погибших в результате беспорядков уточняется.

10 января, 13:47

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

В морге в Алма-Ате находится 110 тел погибших в результате массовых беспорядков. Об этом SHOT рассказал мэр города Бакытжан Сагинтаев.

"45 гражданских опознаны и подтверждены, но они в основном не просто гражданские лица. Это те же бандиты, террористы. Неопознанных сейчас в работе около 50", — сообщил он.

Токаев рассказал о бесчинствах террористов: Отрезали головы, грабили морги

Токаев рассказал о бесчинствах террористов: Отрезали головы, грабили морги

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. Точное число погибших до сих пор неизвестно.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1