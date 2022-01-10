Мэр Алма-Аты Сагинтаев сообщил, что в городском морге находятся 110 тел погибших при погромах

В морге в Алма-Ате находится 110 тел погибших в результате массовых беспорядков. Об этом SHOT рассказал мэр города Бакытжан Сагинтаев.

"45 гражданских опознаны и подтверждены, но они в основном не просто гражданские лица. Это те же бандиты, террористы. Неопознанных сейчас в работе около 50", — сообщил он.