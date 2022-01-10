Мэр Алма-Аты Сагинтаев сообщил, что в городском морге находятся 110 тел погибших при погромах
Из них 45 человек опознаны, 50 — остаются неизвестными. Пока точное число погибших в результате беспорядков уточняется.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
В морге в Алма-Ате находится 110 тел погибших в результате массовых беспорядков. Об этом SHOT рассказал мэр города Бакытжан Сагинтаев.
"45 гражданских опознаны и подтверждены, но они в основном не просто гражданские лица. Это те же бандиты, террористы. Неопознанных сейчас в работе около 50", — сообщил он.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. Точное число погибших до сих пор неизвестно.
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