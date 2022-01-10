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Опубликовано 10 января 2022, 16:46
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Депутат Нилов предложил обнулить НДФЛ для россиян с зарплатой меньше 25 тысяч рублей

Идея прозвучала в ответ на предложение другого парламентария о повышении налоговой ставки до 25% для доходов более десяти миллионов рублей в год.

Ставку подоходного налога (НДФЛ) для малообеспеченных россиян необходимо снижать вплоть до 0%. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он напомнил, что с 2021 года в России отказались от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив ставку для граждан с ежегодными доходами свыше пяти миллионов рублей с привычных 13% до 15%.

"Но надо не только повышать, но и снижать налоги для тех, кто получает мало. Вплоть до того, что ставка должна быть 0% для тех, кто получает до 25 тысяч рублей. Здесь нужно комплексно подойти", — сказал депутат.

Ранее другой депутат Госдумы Михаил Щапов предложил повысить ставку НДФЛ до 25% для доходов более десяти миллионов рублей в год, а для сверхприбыли — до 40–50%.

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Напомним, что в ноябре минувшего года Госдума освободила от НДФЛ доходы многодетных семей при продаже квартир. Общая площадь нового жилья должна быть больше проданной, а стоимость приобретённой недвижимости не должна превышать 50 миллионов рублей.

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Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Марина Калегина
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