СМИ: Актриса Елена Проклова попала в реанимацию после инсульта
По словам источника, артистка поступила в клинику с головокружением и высоким давлением.
Елена Проклова. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов
Российская актриса Елена Проклова попала в реанимацию. Об этом сообщил телеканал "Рен-ТВ" в своём Telegram-канале.
По словам источника издания, 68-летняя артистка поступила накануне в одну из столичных клиник с головокружением и высоким давлением. Обследование показало, что несколько дней назад Проклова перенесла инсульт.
Ранее сообщалось, что в Москве экстренно госпитализировали музыкального продюсера Павла Токарева, причиной называлась передозировка наркотиков.
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