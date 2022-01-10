СМИ: Актриса Елена Проклова попала в реанимацию после инсульта

Российская актриса Елена Проклова попала в реанимацию. Об этом сообщил телеканал "Рен-ТВ" в своём Telegram-канале.

По словам источника издания, 68-летняя артистка поступила накануне в одну из столичных клиник с головокружением и высоким давлением. Обследование показало, что несколько дней назад Проклова перенесла инсульт.