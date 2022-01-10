Волонтёры рассказали Лайфу, как обзванивали оставшихся без связи чужих родственников в Казахстане
По их словам, одни боялись, другие плакали, а третьи и вовсе злились, потому что получали звонки слишком часто.
© LIFE
Волонтёры рассказали Лайфу, как обзванивали оставшихся без связи чужих родственников в Казахстане. © LIFE
Лайф пообщался с волонтёрами, которые организовали в мессенджере "Телеграм" группу для связи с родственниками, находившимися в Казахстане во время массовых беспорядков. Как рассказала Тамилия, о таком виде помощи она узнала от подруги и сразу же решила присоединиться. Сейчас она координирует работу штаба волонтёров, обзванивающих по просьбам других людей их близких.
"Очень многие люди остались не только без связи, но и без близких, без средств к существованию. Они не могут снять деньги, они не могут купить продукты. Особенно уязвимы мамы с детьми, у которых мужья куда-то уехали и не успели вернуться, старики, инвалиды. Они просто не могут существовать в этой ситуации, в этих условиях без поддержки", — рассказала собеседница Лайфа.
Волонтёры, помогающие дозвониться до родных и близких в Казахстане. Фото предоставлено Лайфу
Тамилия также рассказала, что в штабе оказывается психологическая помощь самим волонтёрам, поскольку, звоня по незнакомому номеру, они попадают в совершенно разные ситуации. Одни боятся, другие плачут, а кто-то и вовсе реагирует неадекватно. По словам другого координатора штаба по имени Никита, такие ситуации случались из-за плохой организации работы в самом начале, когда одному человеку могли позвонить несколько раз. В целом же, по его словам, люди благодарны волонтёрам и рады слышать от них хоть какие-то вести от родственников.
Волонтёры, помогающие дозвониться до родных и близких в Казахстане. Фото предоставлено Лайфу
"Матери, бабушки, тёти, отцы, братья, мужья, жёны, которые давно не слышали своих близких, они плачут, они переживают. Но слова их родственников, их родных они слышат и успокаиваются, с теплом воспринимают ту информацию, которую они получили впервые за долгое время, и, конечно, искренне благодарят каждого волонтёра и в целом наше сообщество", — подчеркнул собеседник Лайфа.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в Казахстан прибыли подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев.
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