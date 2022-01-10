Волонтёры рассказали Лайфу, как обзванивали оставшихся без связи чужих родственников в Казахстане. © LIFE

Лайф пообщался с волонтёрами, которые организовали в мессенджере "Телеграм" группу для связи с родственниками, находившимися в Казахстане во время массовых беспорядков. Как рассказала Тамилия, о таком виде помощи она узнала от подруги и сразу же решила присоединиться. Сейчас она координирует работу штаба волонтёров, обзванивающих по просьбам других людей их близких.

"Очень многие люди остались не только без связи, но и без близких, без средств к существованию. Они не могут снять деньги, они не могут купить продукты. Особенно уязвимы мамы с детьми, у которых мужья куда-то уехали и не успели вернуться, старики, инвалиды. Они просто не могут существовать в этой ситуации, в этих условиях без поддержки", — рассказала собеседница Лайфа.

Волонтёры, помогающие дозвониться до родных и близких в Казахстане. Фото предоставлено Лайфу

Тамилия также рассказала, что в штабе оказывается психологическая помощь самим волонтёрам, поскольку, звоня по незнакомому номеру, они попадают в совершенно разные ситуации. Одни боятся, другие плачут, а кто-то и вовсе реагирует неадекватно. По словам другого координатора штаба по имени Никита, такие ситуации случались из-за плохой организации работы в самом начале, когда одному человеку могли позвонить несколько раз. В целом же, по его словам, люди благодарны волонтёрам и рады слышать от них хоть какие-то вести от родственников.

Волонтёры, помогающие дозвониться до родных и близких в Казахстане. Фото предоставлено Лайфу