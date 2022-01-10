В Чили после укусов пчёл госпитализировали семерых полицейских, которые пытались разогнать митинг пасечников. Об этом сообщает SBSNews.

Местные пасечники вышли на протесты к резиденции президента из-за затянувшейся в стране засухи. Для убедительности перед зданием они разместили около 60 ульев, которые в общей сложности населяют 10 тысяч пчёл. Разгонять акцию прибыл отряд местной полиции. Однако во время попытки задержать пасечников верные пчёлы атаковали обидчиков своих хозяев.

Отмечается, что протестующие требовали встречи с президентом Себастьяном Пиньерой. Своими действиями они пытаются привлечь внимание властей к засухе, которая продолжается в Чили с 2010 года. Жара ставит под угрозу всю популяцию пчёл и как следствие — производство мёда. По мнению пчеловодов, виновато в засухе изменение климата.