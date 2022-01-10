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Жалом за хозяина: Пчёлы покусали полицейских, которые разгоняли митинг пасечников

Пчеловоды пытаются привлечь внимание властей к климату, изменения которого могут оставить страну без производства мёда.

10 января, 14:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Чили после укусов пчёл госпитализировали семерых полицейских, которые пытались разогнать митинг пасечников. Об этом сообщает SBSNews.

Местные пасечники вышли на протесты к резиденции президента из-за затянувшейся в стране засухи. Для убедительности перед зданием они разместили около 60 ульев, которые в общей сложности населяют 10 тысяч пчёл. Разгонять акцию прибыл отряд местной полиции. Однако во время попытки задержать пасечников верные пчёлы атаковали обидчиков своих хозяев.

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Отмечается, что протестующие требовали встречи с президентом Себастьяном Пиньерой. Своими действиями они пытаются привлечь внимание властей к засухе, которая продолжается в Чили с 2010 года. Жара ставит под угрозу всю популяцию пчёл и как следствие — производство мёда. По мнению пчеловодов, виновато в засухе изменение климата.

Ранее Лайф писал, что учёные спрогнозировали "адскую" жару, из-за которой люди не смогут работать на улице. Если температура на Земле увеличится более чем на два градуса по Цельсию, то экономические потери от уменьшения производительности труда достигнут 1,6 триллиона долларов в год, считают специалисты.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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